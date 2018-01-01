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بيان «شيكابالا» يثير القلق داخل مجلس الزمالك

منذ 49 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
بيان «شيكابالا» يثير القلق داخل مجلس الزمالك

شيكابالا

نقلاً عن العدد الورقي 

تسبب البيان الذى أصدره محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، وكشف فيه عن تفاصيل أزماته داخل القلعة البيضاء فى الوقت الحالى فى وجود حالة قلق كبيرة داخل مجلس الإدارة.

وكسب اللاعب تعاطف عدد كبير من عمومية النادى بعد كشفه حقيقة تهربه من النادى، والمبالغ التى حصل عليها خلال مشواره مع الفريق والتى كانت صادمة للبعض.

وتدخلت أطراف من أجل التوصل لحل الأزمة، ورحيل اللاعب دون مشاكل فى ظل إصرار رئيس القلعة البيضاء على عدم استمراره بالفريق بعد البيان.

 

 

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