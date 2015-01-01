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شوبير يكشف: المكسيكي «أجيري» مديرًا فنيًا للمنتخب

اليوم PM 09:45
كتب: محمد محجوب
شوبير يكشف: المكسيكي «أجيري» مديرًا فنيًا للمنتخب

خافير أجيري

 

أعلن الإعلامي، أحمد شوبير، أن المكسيكي خافير أجيري، سيتولى القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي رحل عن تدريب مصر بعد انتهاء كأس العالم الأخيرة بروسيا.

ونشر «شوبير» تغريده على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وقال خلالها: "الميكسيكي خافير أجيري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني بجهاز معاون أجنبي بالكامل سواء علي مستوي المدرب العام والمدرب المساعد ومخطط الأحمال ومدرب حراس المرمي".

جدير بالذكر أن «أجيري» تولي تدريب العديد من الأندية الأوربية الكبيرة، على رأسها أندية إسبانية مثل أوساسونا وأتلتيكو مدريد وريال سرقسطة، كما تولي تدريب منتخب اليابان عام 2014، وتمت إقالته بعد فشل التتويج بلقب كأس الأمم الآسيوية عام 2015، وبعدها انتقل لتدريب الوحدة الإماراتي عام 2015، وحصد مع الفريق لقبي كأس الإمارات.

 

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