بالصور| فرجاني ساسي يصل القاهرة للتوقيع للزمالك

وصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط النصر السعودي منذ قليل إلى القاهرة وذلك للانضمام لصفوف نادي الزمالك .

وكان في استقبال اللاعب نبيل عبدالفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بالنادي، ومن المنتظر أن يعلن رئيس الزمالك، انضمام فرجانى ساسى للقلعة البيضاء رسميا اليوم، ولمدة ثلاثة مواسم، على أن يتحمل المستشار ترك آل شيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، تكاليف الصفقة بالكامل.