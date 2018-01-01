«الوطن» تكشف كواليس جلسة مرتضي مع «شيكابالا»

عقد رئيس الزمالك اليوم داخل النادي جلسة مع محمود عبد الرزاق «شيكابالا» صانع ألعاب الفريق في حضور أمير مرتضى المشرف العام على الكرة.

وكشفت مصادر خاصة لـ "الوطن" أن مرتضى، خلال جلسته مع شيكابالا، قد أخبره بأنه فرط في فرصة الظهور أمام السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ، بانقطاعه عن التدريبات وعدم الانتظام خلال المعسكر الخارجي في المانيا .

وأوضح رئيس الزمالك، للاعب أن غيابه طوال الأسابيع الماضية، ابعده عن حسابات المدير الفني للفريق خاصة وانه أستقر على القائمة النهائية للموسم الكروي الجديد.

وكشف شيكابالا، لرئيس الزمالك، بأنه بعض الظروف التى أبعدته عن التواجد خلال فترة الاعداد ، وأنه كان متواجداً في مدينه أسوان بعد العودة من بطولة كاس العالم بروسيا 2018 .

وأشار اللاعب، لرئيس الزمالك بأنه يكن له كل الاحترام، ولا ينكر انه وقف بجواره في العديد من الأزمات والمشاكل، وأن العلاقة التي تربطه بأمير المشرف على الكرة جيده، وانه لم يقصد من بيانه الاساءة على الإطلاق .

وحرص رئيس الزمالك، على وعد شيكابالا بمحاولة ايجاد أي عرض احتراف له خلال الانتقالات الصيفية الجارية، ومناقشة أي عروض لديه من أجل الانتقال لأى نادي خارجي.

وأوضح منصور، لشيكابالا بأنه من خلال انضمامه لأى نادى خلال ال 6 شهور المقبلة، أن يظهر بشكل جيد ومميز، وعرض أمر عودته خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، على المدير الفني لحسم الموقف.

ووجه شيكابالا في نهاية الجلسة شكره لرئيس الزمالك على دعمه، وإنهاء الأزمة بشكل ودي.