سموحة يخطف حارس الأهلي بالمجان لمدة 5 مواسم

نجح مسؤولو سموحة في الحصول على خدمات عمرو خالد حارس مرمى الأهلي الشاب مواليد 98، بعقد يمتد لمدة 5 مواسم.

وحصل سموحة على توقيع حارس الأهلي الشاب بالمجان لمدة 5 مواسم، لعدم قيده في قائمة المارد الأحمر بالموسم الجديد، في حضور وكيليه عبدالرحمن إسماعيل وسيد مرعي، وفرج عامر رئيس نادي سموحة.

ويعد عمرو خالد من أبرز حراس مرمى الأهلي في قطاع الناشئين ويرى مسؤولو سموحة أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق السكندري خلال الفترة المقبلة ومن المقرر أن يخوض تدريباته مع الفريق الأول حسبما أوضح وكيله عبدالرحمن إسماعيل.