الأهلي يقترب من «صالح» سموحة.. وكارتيرون يجهز «تشكيل الثلاثية» للمهمة الأفريقية

نقلاً عن العدد الورقي

اقتربت إدارة التعاقدات بالنادى الأهلى من الحصول على توقيع إسلام صالح، لاعب وسط سموحة، بعدما وصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة للغاية خلال الساعات الأخيرة، بعد أن رفض اللاعب عرضاً مغرياً من فريق بيراميدز وصل إلى 20 مليون جنيه، وشهدت الساعات الأخيرة، مفاوضات رسمية من إدارة القلعة الحمراء مع نظيرتها فى سموحة من أجل حسم الصفقة، حيث ينتظر أن يوقع اللاعب بشكل رسمى خلال الساعات المقبلة، حال التوصل لاتفاق مع فرج عامر، رئيس النادى، وموافقة على ماهر، المدير الفنى للفريق السكندرى.

ويختتم الفريق الأول بالنادى الأهلى، اليوم الجمعة، تدريباته على الاستاد الوطنى بالعاصمة البتسوانية جابرونى، الذى يستضيف مباراة الفريق أمام تاونشيب فى الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، التى تقام فى السادسة من مساء غد السبت، بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت بتسوانا.

ويحسم الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، خلال تدريب اليوم، خطة مواجهة الغد وتحديد دور وواجبات كل لاعب فى الملعب، لأهمية الفوز والعودة من بتسوانا بالنقاط الثلاث، حيث ينوى المدير الفنى خوض مباراة الغد بتشكيل مكون من: محمد الشناوى، وسعد سمير وعلى معلول ومحمد هانى وساليف كوليبالى، وحسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان ومؤمن زكريا وجونيور أجايى والمغربى وليد أزارو، وهو نفس تشكيل مباراة القاهرة التى انتهت بثلاثية مع تغييرات فى مهام وواجبات بعض اللاعبين أبرزها المهام الدفاعية للرباعى الدفاعى على معلول ومحمد هانى وسعد سمير والمالى ساليف كوليبالى، وأهمية التركيز والرقابة الشديدة لمهاجمى تاونشيب.

من جانبه، كشف خالد محمود، طبيب الفريق، أن قائمة الفريق الموجودة حالياً فى بتسوانا خالية من أية إصابات، موضحاً أن الجميع فى حالة جيدة، وجاهزون من الناحية الطبية لمباراة تاونشيب.

وشهد مران المستبعدين بالقاهرة، مشاركة أحمد فتحى فى تدريبات الكرة، كما شارك باسم على فى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التى ضربته فى الفترة الأخيرة، فى الوقت الذى بدأ رامى ربيعة مرحلة جديدة من التأهيل البدنى والعلاج الطبيعى ضمن البرنامج الموضوع له من الطبيب المعالج له فى ألمانيا، حيث شارك للمرة الأولى فى جانب من تدريبات الكرة بشكل منفرد تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائى التأهيل.