بالصور| تفاصيل التدريب الأخير للأهلي قبل موقعة تاونشيب

اختتم الأهلي تدريباته القوية مساء اليوم، الجمعة، على الملعب الوطني بالعاصمة البُتسوانية، جابورون، استعدادًا لمواجهة تاونشيب بالمرحلة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة السادسة من مساء غدٍ، السبت، بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت بُتسوانا.

ويقول ملخص مران الأهلي اليوم إن الفريق أدى فقرة بدنية قوية بقيادة الهولندي مايكل ليندمان، مخطط الأحمال، واستمرت ما يقرب من ٣٠ دقيقة ليبدأ بعدها المران الفني.

وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الأهلي، الفقرة الفنية، وخلالها خاض اللاعبون تقسيمه قوية، وقبل التقسيمة أدى حراس المرمى؛ تحت إشراف مدربهم، مصطفى كمال، تدريبات قوية وشاقة على مواقف مختلفة أثناء المباراة، وظهر الثلاثي؛ محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي، بصورة جيدة.

وظهر اللاعبون بصورة طيبة في جميع الخطوط، وأدوا بحماس شديد من أجل نيْل شرف المشاركة في المباراة المهمة للأهلي، والتي يسعي الفريق خلالها لحصد ثلاث نقاط مهمة ستلعب دورًا كبيرًا في تقريب الفريق من هدفه بالوصول إلى دور الثمانية بالبطولة القارية المرموقة، والتي دخلها الأهلي وفي جعبته 8 ألقاب منها، ويسعى لإضافة البطولة التاسعة.

وأوقف كارتيرون التقسيمة لتقديم بعض التعليمات للاعبين، وتصحيح بعض الأخطاء وتحديد الأدوار في مواجهة الغد، وشارك في التقسيمة جميع اللاعبين؛ بمن فيهم وليد آزارو، مهاجم الفريق، الذي لم يستكمل مران الأمس بسبب آلام بسيطة في الحوض، لكنه تماثل للشفاء منها تمامًا وبات جاهزًا لمباراة الغد.

وأثبت المران أن أزارو تخلص من آلام الحوض البسيطة التي حرمته من استكمال مران الأمس.

وانتهى المران والجهاز الفني في حالة رضا عن الحالة الفنية والبدنية التي وصل إليها اللاعبون في بُتسوانا، بعدما تخلصوا تمامًا من حالة الإرهاق والإجهاد التي نتجت عن طول رحلة السفر.

وبات الجميع جاهزين للمشاركة في لقاء تاونشيب رولرز، مساء غدٍ، من أجل المشاركة في تحقيق الفوز، ورسم البسمة على شفاه جماهير الأهلي في كل مكان.