شاهد| بث مباشر.. مباراة الأهلي وتاونشيب

أحدث الأخبار
الأهلي وتاونشيب
يقدم «الوطن سبورت» خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي أمام تاونشيب البتسواني بالجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
شاهد البث من هنا:
Watch live video from dfgdj22 on www.twitch.tv
تشيلسي
-
:
-
08:05 AMكأس الأبطال الدولي
إنتر ميلان
مانشستر يونايتد
-
:
-
11:05 AMكأس الأبطال الدولي
ليفربول
أرسنال
5
:
1
01:35 PMكأس الأبطال الدولي
باريس سان جيرمان
كمبالا سيتي
-
:
1
03:00 PMدوري أبطال إفريقيا
الترجي
الأهلي
0
:
0
06:00 PMدوري أبطال إفريقيا
تاونشيب رولرز
تعليقات الفيسبوك