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شاهد| بث مباشر.. مباراة الأهلي وتاونشيب

اليوم PM 05:48
كتب: محمد خيري
شاهد| بث مباشر.. مباراة الأهلي وتاونشيب

الأهلي وتاونشيب

يقدم «الوطن سبورت» خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي أمام تاونشيب البتسواني بالجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شاهد البث من هنا:

 

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