شاهد| بث مباشر.. مباراة الأهلي وتاونشيب

فى الرابعة عصراً ..الأهلي يتحرك لملعب مباراة «تاونشيب»

يتحرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مقر إقامته بالعاصمة البتسوانية جابورون، في تمام الرابعة عصر اليوم، متوجهاً إلى الملعب الوطني بالعاصمة لخوض مبار