كوليبالي يتقدم للأهلي بالهدف الأول في شباك تاونشيب

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كوليبالي
تقدم الأهلي بالهدف الأول في شباك فريق تاونشيب رولز البتسواني عن طريق ساليف كوليبالي في الدقيقة 80 خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب بتسوانا الوطني.
وارتقى المدافع المالي لركنية علي معلول ليسكنها برأسه في شباك أصحاب الأرض مفتتحا أول أهدافه مع المارد الأحمر.
هدف وأخيرا، ساليف كوليبالي يرتقي فوق الجميع وبرأسه يفتتح التسجيل في المباراة!#تاونشيب 0 #الأهلي 1#CAFCL pic.twitter.com/evNxXk1jB1— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٨ يوليو ٢٠١٨
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