كوليبالي يتقدم للأهلي بالهدف الأول في شباك تاونشيب

تقدم الأهلي بالهدف الأول في شباك فريق تاونشيب رولز البتسواني عن طريق ساليف كوليبالي في الدقيقة 80 خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب بتسوانا الوطني.

وارتقى المدافع المالي لركنية علي معلول ليسكنها برأسه في شباك أصحاب الأرض مفتتحا أول أهدافه مع المارد الأحمر.