بالفيديو| الحكم الكيني يحرم الأهلي من هدف صحيح أمام تاونشيب

حرم الحكم الكيني ديفيز أوموينو الأهلي من هدف صحيح في الدقيقة 14 أمام تاونشيب رولز البتسواني خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب بتسوانا الدولي.

وفشل حارس تاونشيب في الإمساك بالكرة لترتد أمام وليد أزارو والذي يضعها في الشباك، إلا أن الحكم الكيني احتسب ضربة حرة على وليد سليمان بداعي الاصطدام بالحارس، رغم أن الإعادة التليفزيونية أظهرت عدم وجود مخالفة.