30 دقيقة| الأهلي يقترب من مرمى تاونشيب والتعادل السلبي قائم

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وتاونشيب ولا تزال النتيجة تشير للتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

بدأ اللقاء هادئا بشكل كبير من الفريقين حاول الأهلي خلال الدقائق الأولى الضغط مبكرا على دفاع تاونشيب من أجل تسجيل الهدف الأول.

بعد مرور 5 دقائق حاول تاونشيب مبادلة النادي الأهلي الهجمات لكن دفاع الفريق الأحمر بقيادة سعد سمير وساليف كوليبالي منعا محاولة مهاجم الفريق البتسواني موجورسي.

في الدقيقة 9 ينقذ كوليبالي فرصة خطيرة من أمام لاعبي تاونشيب ويحولها لضربة ركنية، بينما لم تظهر للأهلي أنياب حقيقية على المرمى باستثناء بعض المحاولات من أجايي ووليد سليمان.

في الدقيقة 11 يطلق لاعب تاونشيب يمبوني تشيريلستو تسديدة صاروخية تمر بجوار مرمى محمد الشناوي بسلام.

رويدا رويدا حاول النادي الأهلي الوصول بشكل أكبر لمرمى تاونشيب ونجح أزارو في الدقيقة 14 من تسجيل أول أهداف اللقاء لكن الحكم ديفيز أوجنيتشي أومينو ألغاه بداعي تعرض حارس تاونشيب للدفع من وليد سليمان أظهرت الإعادة التلفزيونية عدم صحة القرار.

هدأ اللعب بشكل كبير بعد مرور 20 دقيقة في الوقت الذي يحاول فيه تاونشيب اختراق دفاع الأهلي من الجبهة اليسرى خلف التونسي علي معلول.

في الدقيقة 24 يواصل تاونشيب محاولاته ويسدد اللاعب إدوين تسديدة قوية يتصدى لها الشناوي ببراعة.

يرد وليد سليمان في الدقيقة 27 بعد تلقيه تمريرة سحرية في منطقة الجزاء ليسددة بقوة لكنها تصطدم في دفاع تاونشيب وتحول لضربة ركنية.

في الدقيقة 30 مجددا يحاول الأهلي لكن هذه المرة عن طريق رأسية كوليبالي لكن الكرة تمر فوق عارضة تاونشيب.

ويلتقي النادي الأهلي مع تاونشيب البتسواني في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة باتريس كارتيرون قد أعلن التشكيل الذي يخوض به اللقاء والذي يتكون من محمد الشناوي ومحمد هاني وسعد سمير وساليف كوليبالي وعلي معلول، وعمرو السولية وحسام عاشور ووليد سليمان ومؤمن زكريا، وجونيور أجايي ووليد أزارو.