طبيب الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة «أجايي»

قال الدكتور خالد محمود؛ طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن التشخيص المبدئي لإصابة جونيور أجايي عبارة عن خلع في صابونة الركبة وتم التعامل معها فورا من خلال رد الخلع بعد خروج اللاعب من أرض الملعب.

وكان أجايي قد غادر مباراة الأهلي أمام تاونشيب بطل بتسوانا في الجولة الراعبة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا قبل نهاية الشوط الأول وحل إسلام محارب بديلا له.

أوضح طبيب الأهلي أنه عقب المباراة سيتم خضوع اللاعب لفحص طبي شامل؛ من أجل الوقوف على الإصابة بشكل دقيق وتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات والمباريات.