الخسائر تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي والترجي

ضُرب الفريق الأول بالنادي الأهلي، بخسائر مهمة قبل الاستعداد لمباراة الجولة الأولي بالدوري أمام الإسماعيلي يوم الخميس المقبل، واللقاء الثاني المرتقب أمام الترجي الرياضي التونسي، بالجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا.

وتعد الخسائر التي تعرض لها الأهلي قبل المواجهتين، هو تعرض النيجيري «جونيور أجايي» للإصابة خلال مباراة تاونشيب البتسواني، بعد مرور 37 دقيقة من بداية المباراة، مما يزيد الشكوك حول لحاقه بمباراة الإسماعيلي الافتتاحية بالدوري.

وأوضح الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن التشخيص المبدئي لإصابة جونيور أجايي عبارة عن خلع في صابونة الركبة وتم التعامل معها فورًا من خلال رد الخلع بعد خروج اللاعب من أرض الملعب، وسيتم خضوع اللاعب لفحص طبي شامل؛ من أجل الوقوف على الإصابة بشكل دقيق وتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات والمباريات.

كما تأكد غياب متوسط ميدان المارد الأحمر حسام عاشور، عن لقاء الجولة الخامسة بدوري أبطال افريقيا أمام الترجي التونسي، في اللقاء الهام للقلعة الحمراء لحسم الصعود رسميًا والمقرر إقامته في السابع عشر من أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تمكن من تحقيق انتصار مهم أمام تاونشيب البتسواني خارج أرضه بهدف دون رد، عن طريق ضربة رأسية من الوافد الجديد، المدافع المالي «كوليبالي» في الدقيقة 80 من عمر اللقاء بعد استقبال عرضية من التونسي علي معلول.