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بالفيديو| الأهلي يخطف فوزًا ثمينًا من تاونشيب بدوري أبطال أفريقيا

منذ 31 دقيقة
كتب: حسين غريب
بالفيديو| الأهلي يخطف فوزًا ثمينًا من تاونشيب بدوري أبطال أفريقيا

كوليبالي

نجح النادي الأهلي في تحقيق انتصار هام بالجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا أمام تاونشيب البتسواني، بهدف دون رد، سجله المدافع المالي ساليف كوليبالي.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 7 في المركز الثاني خلف  الترجي 10 نقاط صاحب المركز الأول وبذلك يقترب المارد الأحمر كثيرا من حجز بطاقة التأهل للدور الثاني.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى من المارد الأحمر بينما نشط تاونشيب بعض الشئ، بينما حمل الشوط الثاني أول أهداف اللقاء عن طريق كوليبالي.

ووصل الأهلي لمرمى تاونشيب على مدار اللقاء بأكثر من كرة خطيرة عن طريق وليد سليمان وإسلام محارب ووليد أزارو لكنهم فشلوا في ترجمتها لأهداف، على الجانب الآخر استطاع محمد الشناوي الحفاظ على نظافة شباكه بتحويل تسديدة خطيرة لتاونشيب لركنية في الدقيقة 65.

وتلقى كوليبالي عرضية متقنة من علي معلول في الدقيقة80 حولها لهدف رائع في شباك تاونشيب، في الوقت الذي فشل فيه الفريق البتسواني في تعديل النتيجة ليقتنص الأحمر نقاط اللقاء.

وبعد نتيجة اليوم يصبح ترتيب المجموعة الأولى كالتالي الترجي 10 نقاط، والأهلي 7، وكامبالا وتاونشيب 3 نقاط.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي في الجولة الخامسة فريق الترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس بتونس.

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