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كارتيرون: تغلبنا على الظروف الاستثنائية اليوم.. وأشكر مدرب تاونشيب

اليوم PM 08:49
كتب: علي سمير وحسين غريب
كارتيرون: تغلبنا على الظروف الاستثنائية اليوم.. وأشكر مدرب تاونشيب

كارتيرون

قال الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بنجاح الفريق في تحقيق الفوز اليوم السبت، على تاونشيب بهدف دون رد.

والتقى الأهلي مع تاونشيب اليوم على الملعب الوطني في العاصمة البتسوانية جابورون في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف كارتيرون: «الفنيات في كرة القدم يجب أن يكون لها الكلمة العليا، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي واجهت الأهلي قبل مباراة اليوم، إلا إننا نجحنا في التغلب عليها؛ بسبب الروح القتالية لدى اللاعبين، حيث نجحنا في تقديم عرض كبير وحققنا الهدف الرئيسي من المباراة وهو الفوز وحصد النقاط الثلاثة.

وأوضح أن كل مباراة لها حسابات خاصة وطريقة اللعب اليوم كانت أمام منافس قوي، في ظل صعوبة التهديف في البداية، حيث اعتمدنا على أمور عديدة منها الكرات الثابتة، وذلك بسبب سوء أرضية الملعب، بجانب إصابة أجايي الذي غادر المباراة في الشوط الأول، و كانت للمباراة ظروف استثنائية، ودفعنا بأيمن أشرف للدفاع وتقدم معلول؛ لدعم الهجوم.

وفي ختام كلامه قال المدير الفني للأهلي:« كانت لدينا خطط عديدة خاصة بعد إصابة أجايي وعاشور، وأشكر مدرب تاونشيب على تقديمه واجب العزاء في وفاة والد ميدو جابر وهذه روح رياضية من جانبه. 

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