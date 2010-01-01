المدير الفنى لاتحاد الكرة يهدد بالاستقالة.. وفضيحة التلاعب بنتائج المباريات تهدد التعاقد مع «أجيرى»

نقلا عن العدد الورقي

هدد الدكتور محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، بالاستقالة من منصبه بسبب تجاهله من قبَل مجلس الجبلاية، برئاسة هانى أبوريدة، فى ملف اختيار المدير الفنى الأجنبى وترشيح سير ذاتية تمهيداً للاستقرار على المدرب الذى سيتولى المهمة، خلفاً للأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى السابق للفراعنة، ودخل «سعد» فى حالة من الغضب الشديد بعد تشكيل لجنة ثلاثية ضمت مجدى عبدالغنى وحازم إمام وعصام عبدالفتاح، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، واستبعاد اسمه فى تجاهل صريح لخبراته الكبيرة، واختصاصاته كمدير فنى للاتحاد.

المجلس يضطر للاعتماد عليه بسبب مغالاة «كيكى وبينتو وخليلوزيتش»..

وحرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على احتواء غضب الدكتور محمود سعد، نافياً تعمد مجلس الجبلاية، خلال اجتماعه الأخير، عدم اختيار اسمه ضمن تشكيل اللجنة الثلاثية المكلفة بالتفاوض مع المدربين الذين تم الاستقرار عليهم لاختيار أحدهم لخلافة «كوبر»، وهم الكولومبى لويس بينتو، والإسبانى كيكى فلوريس، والمكسيكى خافيير أجيرى، والبوسنى وحيد خليلوزيتش.

انقسام حول المدرب المكسيكى رغم موافقته على راتب 160 ألف دولار..

وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة أنه على الرغم من اقتراب خافيير أجيرى من تدريب منتخب مصر، إلا أن هناك حالة من التخوف بسبب صدور قرار من الاتحاد اليابانى عام 2015 بإقالة المدرب المكسيكى رداً على تورطه فى قضية تلاعب بنتائج المباريات ومنها نتيجة مباراة ريال سرقسطة وليفانتى بدورى الدرجة الأولى الإسبانى عام 2010-2011، وكان ريال سرقسطة يحتاج وقتها الفوز للهروب من شبح الهبوط.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من نفى «أجيرى» وقتها تورطه فى هذه الواقعة، فإن الاتحاد اليابانى تمسك بإقالته من منصبه، بعد المعلومات المؤكدة حول تحويل نادى ريال سرقسطة مبالغ مالية على حسابه البنكى، وأشارت المصادر إلى أنه رغم اقتراب «أجيرى» من منصب المدير الفنى لمنتخب مصر، فإن أعضاء اتحاد الكرة لديهم حالة من القلق فى ظل الترحيب الشديد للمدرب المكسيكى بالحصول على 160 ألف دولار شهرياً، وتحمل رواتب مساعديه الأجانب.

وتعالت أصوات داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة بضرورة تجاهل الأسباب التى دفعت الاتحاد اليابانى لإقالة المدرب المكسيكى بحجة أنها معلومات غير مؤكدة، وإنهاء التفاوض مع «أجيرى» تمهيداً للتوقيع بشكل رسمى، فى ظل المغالاة المالية للثلاثى الكولومبى لويس بينتو والإسبانى كيكى فلوريس والبوسنى وحيد خليلوزيتش.

والمدرب فى القاهرة «الثلاثاء» فى حالة الوصول لاتفاق نهائى

وأكد مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة أن الساعات المقبلة ستشهد حسم الموقف بشكل عام سواء بالاستمرار فى التفاوض مع المدرب المكسيكى «أجيرى»، ووصوله للقاهرة يوم الثلاثاء المقبل، أو صرف النظر عن التعاقد معه والبحث عن مدرب آخر سواء من قائمة المدربين المرشحين أو خارجها.