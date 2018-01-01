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رسميا| تغيير اسم الأسيوطي إلى بيراميدز

منذ 51 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور
رسميا| تغيير اسم الأسيوطي إلى بيراميدز

بيراميدز

أرسلت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم خطابا إلى أندية القسم الممتاز تخطرها بتغيير اسم نادي الأسيوطي إلى اسم بيراميدز بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد على ذلك.

وأكد عامر حسين، أنه تلقى خطابًا رسميًا من اللجنة الأوليمبية المصرية يتضمن الموافقة بتعديل اسم نادي الأسيوطي إلى نادي الأهرام "بيراميدز".

كما تلقى نادي الأسيوطي، الخطاب ذاته والذي يحتوى أن اتحاد الكرة الذي بدأ في تغيير اسم النادي بجدول الدوري الممتاز للموسم الجديد 2018- 2019.

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