بالفيديو| المصري يتخطى نهضة بركان ويرتقي لصدارة المجموعة بالكونفدرالية

حقق المصري فوزا هاما على ضيفه نهضة بركان بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الفريق البورسعيدي في إطار الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية، ليرتقي رفاق حسام حسن لصدارة المجموعة.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 53 بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق المغربي.

الفوز، رفع رصيد المصري للنقطة 8 ليرتقي لصدارة المجموعة بفارق نقطة عن نهضة بركان والذي توقف رصيده عند النقطة السابعة، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتذيل يوناي دو سونجو ترتيب المجموعة.