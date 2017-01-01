الأهلي يزيح الستار عن النجمة الرابعة

أزاح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الستار عن النجمة الرابعة بعد التتويج باللقب رقم 40 للدوري العام.

واختتم حفل تكريم أبطال النادي باعتماد وضع النجمة الرابعة على القميص بشكل رسمي من اليوم.

يستضيف ملعب التتش بالجزيرة الاحتفالية التي تشهد تكريم الفِرق الرياضية التي حققت المراكز الأولى في المسابقات الفردية والجماعية المختلفة، لموسم 2017-2018، على مستوى جميع اللعبات والفرق بالنادي.

وعلى مدار الأيام الماضية بذلت اللجنة المنظمة للاحتفالية، برئاسة العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، جهودًا مكثفة، وعقدت عدة اجتماعات لوضع اللمسات الأخيرة للاحتفالية لتخرج بالشكل الذي يليق بالنادي الأهلي وأبطاله.

ويأتي هذا التكريم في إطار سياسة مجلس الإدارة، للتأكيد على دعمه الكبير للفرق التي حققت انجازات، سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الإفريقي. هذا بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين في النادي لبذل الجهد، وتحقيق الإنجازات التي من شأنها إعلاء اسم النادي.