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23 لاعبا في قائمة الأهلي للموسم الجديد

أمس PM 11:51
كتب: علي سمير
23 لاعبا في قائمة الأهلي للموسم الجديد

الأهلي

أعلن محمد يوسف، المدرب العام للنادي للفريق الأول لكرة القدم والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي،  قائمة الفريق للموسم الجديد، والتي يتم إرسالها لاتحاد الكرة المصري وفقًا للموعد المحدد لغلق باب القيد.

وضمت قائمة الأهلي 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - باسم علي – محمد هاني – علي معلول – صبري رحيل – أيمن أشرف – سعد سمير – ساليف كوليبالي – أحمد علاء – محمد نجيب.

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – هشام محمد - محمد شريف – ميدو جابر – إسلام محارب.

خط الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو – وليد سليمان – مؤمن زكريا.

وشملت قائمة الانتظار كلا من: جونيور أجاي - عمرو جمال – عمرو بركات – أحمد الشيخ – أحمد حمودي.

يذكر أن عددًا من لاعبي الفريق سوف يتم قيدهم تحت السن مع قطاع الناشئين، وهم: صلاح محسن – كريم نيدفيد – ناصر ماهر – باكاماني ماهلامبي – محمود الجزار – أحمد ريان – أحمد حمدي – أكرم توفيق.

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