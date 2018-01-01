الدورى 60.. «7 مليارات جنيه» تتسابق بالملاعب المصرية

نقلا عن العدد الورقي

تنطلق اليوم النسخة رقم 60 من الدورى المصرى الممتاز بعد 70 عاماً على انطلاق المسابقة المصرية الأبرز، التى بدأت عام 1948، وحسم الأهلى لقبيها الأول والأخير بهيمنة على ألقاب البطولة المفضلة له برصيد 40 لقباً مقابل 19 بطولة مقسّمة بين باقى منافسيه.

ولم تقم البطولة فى 6 مواسم لأسباب مختلفة، ويعد قطبا الكرة المصرية الوحيدين صاحبى المشاركة بنسبة 100%، فلم يغب أى منهما عن الـ59 نسخة السابقة. وتتميز بطولة الدورى الممتاز رقم 60 بأنها ستكون الأغلى فى تاريخ البطولة الأعرق فى الوطن العربى وأفريقيا، بدخول الاستثمار بقوة فى سوق كرة القدم المصرية، بعدما تم شراء نادى الأسيوطى الذى أصبح يحمل اسم «بيراميدز»، وشكّل نقلة نوعية فى سوق اللاعبين بعد ضم البرازيلى «رودريجينيو»، أغلى صفقة فى تاريخ الكرة المصرية، قادماً من كورنثيانز البرازيلى مقابل 6 ملايين يورو «أكثر من 124 مليون جنيه مصرى».

واقتربت سوق الانتقالات المصرية من رقم المليار جنيه، حيث أبرم نادى بيراميدز بمفرده، العديد من الصفقات التى كلفته أكثر من 35 مليون يورو، بما يعادل أكثر من 726 مليون جنيه، وبإضافة صفقات الزمالك والأهلى والأندية المصرية الأخرى، التى انتعشت خزائنها ببيع اللاعبين لـ«بيراميدز» تحديداً، فإن مجموع قيمة الانتقالات ستتخطى المليار جنيه فى موسم استثنائى.

فيما يتخطى مجموع القيمة السوقية للنسخة 60 من الدورى المصرى الممتاز، 7 مليارات جنيه، شاملة سوق الانتقالات الصيفية بين الأندية والصفقات الجديدة واللاعبين المحترفين، وحقوق البث التليفزيونية، ومقابل عقود اللاعبين، ومدربى الأندية الـ18 المشاركين فى الموسم الجديد من الدورى الممتاز.

وسيشهد الموسم الجديد منافسة من طراز فريد، سواء لحسم اللقب أو خطف مركز مؤهل للبطولات الأفريقية، فالأهلى حامل اللقب آخر 3 مواسم، سيبدأ بعد حمل النجمة الرابعة على قميصه «بعد تحقيق 40 لقباً»، فى البحث عن أول الألقاب نحو النجمة الخامسة تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى الجديد للفريق.

وفى الزمالك، يسعى السويسرى كريستيان جروس مدرب الزمالك الجديد، أيضاً إلى كتابة اسمه بحروف من ذهب واستعادة لقب البطولة الغائب عن خزائن النادى، خاصة بعد ضم العديد من الصفقات التى دعمت الفريق الأبيض بشكل ملحوظ، خاصة فى خط الوسط «فرجانى ساسى وإبراهيم حسن»، والهجوم «عمر السعيد وحميد أحداد»، ولن يقف الإسماعيلى والمصرى مكتوفى الأيدى، فسيسعى كل منهما إلى المنافسة هذا الموسم، خاصة أنهما أنهيا الموسم الماضى فى المركزين الثانى والثالث على الترتيب، وبالطبع سيكون بيراميدز منافساً شرساً على لقب البطولة التى يسعى لأن يحققها، ويضيف اسمه فى سجل الأبطال الحاصلين على لقب الدورى المصرى الممتاز.

71 عدد اللاعبين الأجانب

18 فريقاً.. الفرق المشاركة

26.5 معدل الأعمار

11 عدد الفرق فى أول بطولة

533 عدد اللاعبين

306 عدد مباريات الموسم

69 فريقاً عدد الفرق المشاركة طوال تاريخ البطولة

6 عدد المواسم الملغاة: (1952 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972)

141 مليون يورو القيمة السوقية للبطولة

18 هدفاً.. هداف النسخة الماضية: وليد أزارو

40 لقباً.. صاحب الرقم القياسى فى البطولة الأهلى

6 ملايين يورو.. اللاعب صاحب أعلى قيمة سوقية: البرازيلى رودريجينيو (بيراميدز)