الزمالك يفتتح مبارياته بالدوري أمام بتروجت بـ«الحرس القديم»

نقلاً عن العدد الورقي

يبدأ الزمالك الموسم الجديد بطموحات جديدة أمام منافسه العنيد بتروجت، فى التاسعة مساء اليوم، الأبيض يدخل اللقاء تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس، الذى يرفع مبكراً ومن بداية الموسم أنه لا وجود عنده لمسمى لاعب أساسى وآخر احتياطى، والأفضلية ستكون فى العطاء داخل الملعب، ويعتمد المدير الفنى فى لقاء اليوم على تشكيل أغلب عناصره من الحرس القديم.

واختار المدير الفنى، أمس، قائمة تضم 23 لاعباً للمباراة، وهم: محمود عبدالرحيم «جنش»، عماد السيد، عمر صلاح، محمد عبدالغنى، محمود حمدى الونش، محمود عبدالعاطى دونجا، بهاء مجدى، أحمد فتوح، كماتشو، حمدى النقاز، حازم إمام، محمود عبدالعزيز، محمد حسن، أيمن حفنى، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، عبدالله جمعة، محمد إبراهيم، محمود عبدالمنعم كهربا، محمد عنتر، مصطفى فتحى، كاسونجو كابونجو، حميد أحداد.

وتم استبعاد فرجانى ساسى وأحمد مدبولى وعمر السعيد، بجانب الثنائى الغائب للإيقاف محمود علاء وطارق حامد.