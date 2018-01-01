تشكيل الزمالك المتوقع أمام بتروجيت

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة السويسرى جروس المدير الفني الجديد الي تحقيق أول ثلاثة نقاط في الدورى عندما يلتقي في التاسعة من مساء اليوم مع نظيره بتروجيت علي ملعب الجيش بمدينة السويس.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغنى وأحمد أبو الفتوح وحمدى النقاز.

خط الوسط : محمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعة ومحمود كهربا ويوسف أوباما.

خط الهجوم : كاسونجو.