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وكيله: مباراة اعتزال «متعب» مع أحد فرق الدوري الإنجليزي

اليوم PM 12:31
كتب: علي سمير
وكيله: مباراة اعتزال «متعب» مع أحد فرق الدوري الإنجليزي

أبو تريكة مع متعب وصلاح

قال نادر شوقي، وكيل أعمال عماد متعب، إن المهاجم الدولي، بدأ التفكير في اعتزال الكرة منذ لحظة اعتزال حسام غالي، في ظل انعدام فرصه مع الأهلي، بجانب رفضه اللعب لأي نادي محلي.

وأوضح شوقي، في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، أن مباراة اعتزال متعب ستكون مع أحد فرق الدوري الإنجليزي، لافتا إلي أنه من المستحيل أن يعمل في التدريب لانه لا يريد الغودة الي ضغوط المستطيل الأخضر مرة اخري.

وأعلن عماد متعب اعتزاله الكرة رسميًا، أمس الإثنين، ووقع عقود للعمل كمحلل رياضي بأحدى القنوات الرياضية في مصر.

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