بالصور| «آل الشيخ» يحذر من مصيبة بعد غلق باب القيد

اعتبر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي، عن تخوفه من وجود تسجيل لاعبين في أحد أندية الدوري المصري بعد غلق باب القيد ليلة الامس.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "إذا ثبت تسجيل لاعبين بعد غلق فترة التسجيل فهذه مصيبة!".

يُذكر أن باب القيد أغلق بالامس في تمام الساعة 12 مساء، ولا يحق لأي نادي تسجيل وقيد أي لاعب بعد هذا التوقيت.