جروس يعلن تشكيل الزمالك لمباراة بتروجت.. خماسي في الهجوم

أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه الذي سيواجه بتروجت في افتتاح الفريقين لمباريتهم بالدوري المصري لموسم 2018، 2019 خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب الجيش بالسويس.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: محمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأيمن حفني وعبد الله جمعة وكهربا

خط الهجوم : كاسونجو.

وجاء احتياطي الزمالك كالتالي:"

عماد السيد، محمد ابراهيم، دونجا، مصطفي فتحي، حميد احداد، حازم امام، محمد عنتر.