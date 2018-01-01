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بالفيديو| التعادل الإيجابي يحسم افتتاحية الدوري بين الاتحاد السكندري والمقاولون

منذ 25 دقيقة
كتب: أحمد موسى
بالفيديو| التعادل الإيجابي يحسم افتتاحية الدوري بين الاتحاد السكندري والمقاولون

بناهيني

انتهى اللقاء الأول بالدوري المصري للموسم الجديد 2018،2019 بالتعادل السلبي بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في إطار المباراة التي جمعتهما على ملعب الإسكندرية.

تقدم إيمانويل بناهيني بالهدف الأول لزعيم الثغر في الدقيقة التاسعة بتسدية أرضية سكنت شباك الحارس حسن شاهين حارس ذئاب الجبل، قبل أن يدرك طاهر محمد طاهر هدف التعادل للمقاولون العرب في الدقيقة 68 بتسديدة صاروخية.

وشهد اللقاء أول حالة طرد في الموسم الجديد للمدافع محمد سمير لاعب المقاولون في الدقيقة 89 بعد اعتراضه على حكم المباراة طارق مجدي.

كما شهد اللقاء إهدار خالد قمر لركلة جزاء في الدقيقة 79 من زمن المباراة بتصدي رائع من الحارس محمد شاهين.

 

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