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20 دقيقة| جنش ينقذ الزمالك من الهدف الأول لبتروجت

منذ 37 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
20 دقيقة| جنش ينقذ الزمالك من الهدف الأول لبتروجت

جنش

مرت 20 دقيقة من زمن مباراة الزمالك وبتروجت ولازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب الجيش بالسويس في افتتاح الفريقين بالدوري المصري.

وضغط الزمالك مع بداية اللقاء بكل قوة من أجل إحراز هدف مبكر يربك حسابات الفريق البترولي، وراوغ محمود كهربا لاعب بتروجت بمهارة مميزة قبل أن يمرر الكرة لكاسونجو والذي سقط داخل منطقة الجزاء إلا أن الحكم أمين عمر احتسب ضربة مرمى وسط اعتراض من جانب لاعبي الأبيض مطالبين بركلة جزاء.

وفي الدقيقة الخامسة أطلق حميد ماو تصويبة من خارج منطقة الجزاء مرت من فوق المرمى للحارس جنش.

وفي الدقيقة العاشرة راوغ كهربا لاعبي بتروجت بهارة رائعة قبل أن يرسل عرضية إلا أن مدافع بتروجت اطاح بالكرة خارج المرمى.

ويلتقي الفريق الأبيض أمام بتروجت الأن باستاد الجيش بالسويس وذلك في الجولة الاولى من مسابقة الدوري العام.

وهدء اللقاء نسبيا بين الفريقين وانحصر اللعب في وسط الملعب بعد ربع ساعة سيطر خلالها الفارس الأبيض على اللقاء.

وفي الدقيقة 17 أطلق محمود عبد العزيز تسديدة بعيدة المدى مرت بعيدة عن مرمى بتروجت.

وأنقذ محمود جنش مرمى الزمالك من الهدف الأول لبتروجت بعد تسديدة لشميلز بيكلي من داخل منطقة الجزاء.

 

 

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