للموسم الثاني على التوالي.. بداية غير مبشرة للزمالك

سار الزمالك على خطى الموسم الماضي بالتعثر في أول جولة بالدوري المصري عقب التعادل أمام بتروجت بدون أهداف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الجيش بالسويس.

وكان الزمالك قد فشل في الانتصار في افتتاح مبارياته بالدوري الموسم الماضي أيضا حينما تعادل أمام الانتاج الحربي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، قبل أن يحقق الفارس الأبيض المركز الرابع في نهاية البطولة، ليواصل الفارس الأبيض بدايته الغير مبشرة لبطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وتعاقد الزمالك مع 11 لاعبا في الموسم الجديد، إلا أن الفارس الأبيض ظهر بأداء متواضع خلال مباراته الأولى أمام بتروجت، ليفقد القلعة البيضاء نقطتين في أول لقائاته بالدوري المصري.