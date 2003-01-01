عماد متعب.. «جلاد الحراس» يكتب النهاية

نقلا عن العدد الورقي

بعد مشوار حافل بالعطاء مع الأهلى والمنتخب الوطنى، قرر عماد متعب، هداف العصر الحديث، وجلاد الحراس، مغادرة المستطيل الأخضر، والتوقف عن العطاء كلاعب تمهيداً لبدء مشوار جديد مع الساحرة المستديرة فى موقع ومهمة جديدة سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

«متعب» الحراس، حرص على أن تكون كلمة النهاية ووداع الملاعب فى النادى الأهلى، رافضاً عروضاً كثيرة للبقاء داخل الملعب، وبقدر ما قدمه اللاعب من عطاء سيكون التكريم من الأهلى الذى يجهز مباراة عالمية لتكون مسك الختام له بالفانلة الحمراء.

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مشوار حافل وأرقام خاصة

29 بطولة مع الأهلى

5 بطولات مع المنتخبات الوطنية

29 هدفاً مع الفراعنة

3 ألقاب شخصية

هداف الدورى المصرى موسم 2005/2006 برصيد 15 هدفاً

هداف دورة الألعاب العربية 2007 برصيد 5 أهداف

هداف كأس الأمم الأفريقية للناشئين 2003 برصيد 5 أهداف