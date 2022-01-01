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«عودة»: الأهلي بحاجة لقيد ناصر ماهر إفريقيا.. والأحمر قادر على عبور الترجي في تونس

اليوم PM 01:17
كتب: محمد السيسي
«عودة»: الأهلي بحاجة لقيد ناصر ماهر إفريقيا.. والأحمر قادر على عبور الترجي في تونس

ناصر ماهر

قال محمد عودة، المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب، إلى أن النادي الأهلي بحاجة ملحة للاعب يكون بديل عبد الله السعيد في مركز صانع الألعاب، خصوصا وأنه ظهر بشكل كبير معاناة الأهلي في هذا المركز خلال المباريات الماضية.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "لابد وأن يفكر الجهاز الفني في قيد ناصر ماهر بالقائمة الإفريقية، خصوصا وأن الأهلي بحاجة لجهود اللاعب".

وأكمل: "الأهلي أيضا كان لابد وأن يعيد صالح جمعة كي يكون بديل عبد الله السعيد".

وأشار إلى أن أحمد الشيخ من الوارد أن يحصل على الفرصة في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن كثرة البطولات التي سيشارك فيها الفريق ستضطر الجهاز الفني للجوء إلى الشيخ وأحمد حمودي.

وعن بطولة إفريقيا، قال: "الأهلي بخبرته قادر على تحقيق الفوز على الترجي في تونسي وحسم بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة".

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