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مدرب الفراعنة الجديد ينفي تورطه في التلاعب بنتائج المباريات

منذ 38 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور
مدرب الفراعنة الجديد ينفي تورطه في التلاعب بنتائج المباريات

أجيري

نفى خافيير أجييري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، الاتهامات التي طالته في الفترة الأخيرة بالتزامن مع تردد اسمه داخل اتحاد الكرة لقيادة المنتخب الوطني خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر.

ودافع أجييري عن نفسه بعد الاتهمات التي نسبت له حول تلاعبه في نتائج المباريات أثناء قيادته لفريق ريال سرقسطة الإسباني، مؤكدأً على أنه الوحيد من بين 39 متهماً الذي لم يثبت تورطه أو يتخذ في حقه إجراء قانوني متعلق بتلك الأزمة. 

وطاردت أجييري بعض الاتهامات تتضمن تحويل مبالغ مالية على حسابات لاعبي فريق ليفانتي للخسارة أمام سرقسطة لضمان البقاء في الدوري الإسباني.  

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