"أجيري" لـ"الوطن": سعيد بتدريب منتخب مصر ووافقت على المهمة دون تردد

قال المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، إنه سعيد بتدريب الفراعنة، موضحا أنه منتخب كبير.

وأضاف أجيري في تصريحاته خاصة لـ"الوطن": "سعيد بتدريب منتخب مصر وافقت على المهمة دون تردد".

وتابع: "وجود نجم مثل محمد صلاح ونجوم اخرين دفعني للموافقة".

وأكمل: "وجود شخص مثل هاني أبو ريدة واحترام كل شخص جلس معي اليوم ساهم كثيرا في تسهيل انهاء الاتفاق".

كان اتحاد الكرة اتفق على تولي المكسيكي خافيير أجيري، قيادة المنتخب لمدة 4 سنوات مقابل 120 ألف دولار و2 مساعدين أجانب، وسيتم توقيع العقود اليوم، حيث فضل أعضاء الجبلاية المدرب المكسيكي على الإسباني كيكي فلوريس، اللذين تنافسا على تولي أحدهما قيادة الفراعنة خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب مصر السابق.

وكشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، يسافر إلى بلده غدا الخميس، وسيتم عقد مؤتمر صحفي له بالقاهرة الأسبوع المقبل، للإعلان عن كل التفاصيل، مضيفا: "سيتم توقيع عقد مبدئي اليوم مع أجيري وحددنا يوم 15 أغسطس للمؤتمر الصحفي وأجيري سيتحمل رواتب الـ2 مساعدين من راتبه البالغ 120 ألف دولار".