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التشكيل المتوقع للإسماعيلي في مواجهة الأهلي

اليوم AM 11:15
كتب: ميسرة سليمان
التشكيل المتوقع للإسماعيلي في مواجهة الأهلي

الحضري يقود التشكيل المتوقع لنادي الإسماعيلي

ينشر الوطن سبورت التشكيل المتوقع للإسماعيلي في مواجهة الأهلي باللقاء الذي يجمعهم في التاسعة مساء اليوم باستاد السلام.

ومن المتوقع أن يبدأ خير الدين مضوى بتشكيل مكون من: عصام الحضري لحراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود متولي، ريتشارد بافور، محمد هاشم، طارق طه.

خط الوسط: حسني عبدربه، نادر رمضان، محمد صادق، شكري نجيب، لسعد الجزيري.

خط الهجوم: ماندونجا.

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