ينشر الوطن سبورت التشكيل المتوقع للإسماعيلي في مواجهة الأهلي باللقاء الذي يجمعهم في التاسعة مساء اليوم باستاد السلام.

ومن المتوقع أن يبدأ خير الدين مضوى بتشكيل مكون من: عصام الحضري لحراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود متولي، ريتشارد بافور، محمد هاشم، طارق طه.

خط الوسط: حسني عبدربه، نادر رمضان، محمد صادق، شكري نجيب، لسعد الجزيري.

خط الهجوم: ماندونجا.