«عبد الغني»: فتنة الأهلي والزمالك سبب التعاقد مع «أجيري»

أكد مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة، أن فتنة الأهلي والزمالك منعت أعضاء الجبلاية من التعاقد مع مدرب مصري، خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال «عبد الغني»: "فضلنا التعاقد مع مدرب أجنبي لديه شخصية قوية ولديه القدرة على فرض سيطرته واسلوبه على اللاعبين".

وأقام اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، المكسيكي خافيير أجيري الذي تم إعلان التعاقد معه بالأمس لمدة 4 أعوام وسيتقاضى 120 ألف دولار شهريا، وسيتواجد 2 أجانب في جهازه المعاون.