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مجدي عبد الغني يكشف قيمة فسخ عقد «أجيري»

اليوم PM 02:16
كتب: إبراهيم منصور
مجدي عبد الغني يكشف قيمة فسخ عقد «أجيري»

خافيير أجيري

أعلن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن تداعيات فسخ عقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الجديد للمنتخب المصري.

وكشف "عبد الغني"، أنه حال قرر "أجيري" فسخ العقد من جانبه، سيكون عليه دفع شرط جزائي بقيمة 6 شهور من قيمة تعاقده، مضيفا أنه حال جاء قرار الفسخ من جانب الاتحاد المصري ستتحمل خزينة الاتحاد راتب شهرين.

يُذكر أنه تم تقديم "أجيري" في مؤتمر صحفي اليوم، وإعلانه المدير الفني للمنتخب خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر، وسيتقاضة المدرب الجديد 120 ألف دولار شهريا.

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