إضراب عام عن العمل فى الزمالك

علم "الوطن سبورت" أن رئيس نادى الزمالك، أعطى تعليماته للموظفين والعمال داخل النادى بعدم العمل يوم الأحد المقبل، إعتراضا على حبس الموظف محمد أبو طالب.

وطلب رئيس القلعة البيضاء، من جميع الإدارات بعدم التواجد داخل المكاتب، الأحد المقبل والتواجد فى الوقفة الإحتجاجية التى سيتم تنظيمها داخل النادى، كما أنه أصدر تعليماته بمنع الأجازات فى هذا اليوم.

وكانت نيابة الأموال العامة قررت حبس محمد أبوطالب الموظف بخزنة الزمالك لمدة 15 يوم لاتهامة بالاتجار في العملة في السوق السوداء مع آخرين.