الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

30دقيقة| رعونة أزارو تحرم الأهلي من الهدف الأول

رسميا| ميلان يعلن تعاقده مع «هيجواين»

20دقيقة| الحضري يتصدى لتسديدة معلول ويحرم الأهلي من الهدف الأول

"الخطيب" يصدق على عدة قرارات في اجتماع مجلس الأهلي

إضراب عام عن العمل فى الزمالك

اليوم PM 06:17
كتب: الوطن سبورت
إضراب عام عن العمل فى الزمالك

خزينة الزمالك

علم "الوطن سبورت" أن رئيس نادى الزمالك، أعطى تعليماته للموظفين والعمال داخل النادى بعدم العمل يوم الأحد المقبل، إعتراضا على حبس الموظف محمد أبو طالب.

وطلب رئيس القلعة البيضاء، من جميع الإدارات بعدم التواجد داخل المكاتب، الأحد المقبل والتواجد فى الوقفة الإحتجاجية التى سيتم تنظيمها داخل النادى، كما أنه أصدر تعليماته  بمنع الأجازات فى هذا اليوم.

وكانت نيابة الأموال العامة قررت حبس محمد أبوطالب الموظف بخزنة الزمالك لمدة 15 يوم لاتهامة بالاتجار في العملة في السوق السوداء مع آخرين.

أخبار متعلقة

معسكر الزمالك الخارجي يبدأ الأحد المقبل

معسكر الزمالك الخارجي يبدأ الأحد المقبل
اللجنة الأوليمبية تدعو وزير الرياضة لحضور استقبال البعثة المتوسطية الأحد المقبل

اللجنة الأوليمبية تدعو وزير الرياضة لحضور استقبال البعثة المتوسطية الأحد المقبل

مرتضى يعقد مؤتمر صحفى الأحد المقبل

يعقد رئيس الزمالك مؤتمر صحفي ، في الحادية عشر صباح الاحد بمقر النادي .

بعد شهرين من الغياب.. نيمار يستأنف تدريباته مع باريس سان جيرمان الأحد المقبل

يستأنف النجم البرازيلي نيمار تمارينه مع الكرة الاحد بعد اختبارات طبية مواتية، بحسب ما أعلن ناديه باريس سان جرمان الفرنسي السبت.

أخبار قد تعجبك

«الوطن» ترصد ملامح شخصية «أجيرى» القائد الجديد للفراعنة

استطلاع رأى

  • الجونة

    الجونة

  • 0

    :

    1

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • الأهلي

    الأهلي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري المصري
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

الأكثر قراءة

مظاهرات في نادي الزمالك بسبب حبس «أبو طالب»

عاجل| «أجيري» مديرا فنيا للمنتخب 4 سنوات

تعديلات فى الأهلى أمام الدراويش و«كارتيرون» يرفض عودة «إكرامى»
رئيس الزمالك يهاجم اللاعبين.. و«جروس» يرفض العقاب من «أول غلطة»