عاجل| كارتيرون يستبعد وليد سليمان من مباراة الإسماعيلي

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استبعاد، وليد سليمان من مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، في المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل في افتتاحية مباريات الفريقين في بطولة الدوري.

وغادر اللاعب معسكر الفريق، لإجراء أشعة على الركبة، بسبب شكواه من آلام خلال الساعات الأخيرة، لتحديد نوع الإصابة، وبات خارج المباراة.

وتعرض وليد سليمان لإصابة خفيفة خلال تدريبات الفريق التي سبقت المباراة، في اليومين الأخيرين، لا انه تحامل على نفسه ولم يشعر بأي إصابة إلا اليوم الخميس.