بالفيديو| المصري يفتتح مبارياته في الدوري بفوز صعب على الجونة

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا صعبا على الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام.

جاءت المباراة جيدة المستوى، حيث بدأ بتشكيل خطورة كبيرة من فريق الجونة على مرمى المصري، وأهدر إسلام رشدي فرصة هدف محقق بعد انفراده بمرمى محمود السيد، حارس المرمي، وسدد الكرة، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى المصري.

ثم حاول الفريق البورسعيدي مباغتة المصري بتشكيل بعض الخطورة، عن طريق المهاجم أحمد جمعة وإسلام عيسى ولكن تمركز دفاع الجونة أدى إلى خروج الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني بدأ الفريق البورسعيدي بشكل أقوى، مع تراجع واضح للجونة، وأحرز الهدف الوحيد المدافع محمد كوفي من ضربة رأس في الدقيقة 66، وبعدها حاول لاعبي الجونة إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز المصري.