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كارتيرون يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي.. «ناصر ماهر» أساسيا

اليوم PM 08:12
كتب: حسين غريب
كارتيرون يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي.. «ناصر ماهر» أساسيا

ناصر ماهر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد قليل، على ملعب السلام في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- سعد الدين سمير- ساليف كوليبالي - محمد هاني.

خط الوسط: إسلام محارب - عمرو السولية - هشام محمد - مؤمن زكريا .

الهجوم: وليد أزارو - ناصر ماهر.

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