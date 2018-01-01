30دقيقة| رعونة أزارو تحرم الأهلي من الهدف الأول

مرت 30 دقيقة من زمن مباراة الأهلي والإسماعيلي ولازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب السلام في قمة مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

وبدأ الفريقين المباراة بحذر في بداية اللقاء مع سيطرة نسبية للأهلي بفضل تحركات ناصر ماهر ومحمد هاني من الجانب الأيمن.

وفي الدقيقة السادسة حصل الأهلي على ضربة حرة من الجانب الأيمن لينفذها علي معلول إلا أن رأسية عمرو السولية جاءت فوق مرمى عصام الحضري.

وكثرت صافرات الحكم جهاد جريشة في العشر دقائق الأولى محتسبا العديد من الأخطاء على الفريقين.

وأهدر علي معول فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 15 بعد توغله من الجانب الأيسر قبل أن يتألق الحضري أمام الظهير التونسي وينقذ فريقه من الهدف الأول.

وظهر ارتباك لاعبي الإسماعيلي في أول تلت ساعة وسط ضغط من جانب لاعبي المارد الأحمر في منتصف الملعب.

وأرسل ناصر ماهر تمريرة متقنة خلف مدافعي الإسماعيلي لينفرد وليد أزارو بمرمى الدراويش قبل أن يتأخر المهاجم المغربي في التسديد لتصطدم الكرة بمحمود متولي ويخرجها الحضري ببراعة لضربة ركنية.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي، على ملعب السلام، في إطار مباريات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري العام في موسمه الجديد 2018-2019، حيث يسعى المارد الأحمر تحقيق الثلاثة نقاط الأولى في الموسم الجديد، من أجل الدفاع عن لقبه مبكرا، خاصة بعد الدفعة المعنوية عقب الفوز على تاون شيب بدوري أبطال أفريقيا، بينما يأمل الإسماعيلي في تحقيق الانتصار على المارد الأحمر والدخول في المنافسة على اللقب منذ البداية.