بالفيديو| التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي والإسماعيلي

انتهى الشوط الأول من قمة الجولة الأولى من الدوري المصري بين الأهلي والإسماعيلي بالتعادل السلبي بين الفريقين خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب السلام.

وسيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول بشكل كامل وكان الأكثر خطورة وتهديد على مرمى عصام الحضري، بينما وضح الارتباك على لاعبي الدراويش مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وأهدر علي معول فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 15 بعد توغله من الجانب الأيسر قبل أن يتألق الحضري أمام الظهير التونسي وينقذ فريقه من الهدف الأول.

وأرسل ناصر ماهر تمريرة متقنة خلف مدافعي الإسماعيلي لينفرد وليد أزارو بمرمى الدراويش قبل أن يتأخر المهاجم المغربي في التسديد لتصطدم الكرة بمحمود متولي ويخرجها الحضري ببراعة لضربة ركنية.

وظهر ناصر ماهر بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، وكاد أن يسجل الهدف الأول للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلا أن القائم الأيسر منع المارد الأحمر من التقدم.

وتحصل الإسماعيلي على ضربة حرة في الدقيقة 40 من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن تسديدة حسني عبد ربه مرت بجوار القائم الأيسر.