الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

أجيري يتحدث عن مباراة الأهلي والإسماعيلي الجيدة.. ومنتخب مصر الأفضل في أفريقيا"

تركي آل الشيخ: "نستهدف أن تصبح قناة بيراميدز الأفضل في العالم"

الشناوي: "هدف الأهلي في الإسماعيلي تسلل"

محمد يوسف: واجهنا فريق قوي.. والنتيجة ليست سيئة

80 دقيقة| الأهلي يدفع بأيمن أشرف لادارك التعادل أمام الإسماعيلي

أمس PM 10:39
كتب: علي سمير وحسين غريب
80 دقيقة| الأهلي يدفع بأيمن أشرف لادارك التعادل أمام الإسماعيلي

الأهلي والإسماعيلي

مرت 80 دقيقة من مباراة الأهلي والإسماعيلي، ويتقدم الدراويش بهدف على المارد الأحمر، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب السلام في قمة مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز في موسمه الجديد 2018-2019.

وأجرى النادي الإسماعيلي تبديله الثاني في الدقيقة 73 بنزول محمد الشامي وخروج شكري نجيب من أجل تنشيط الناحية الهجومية للفريق.

كما قام المارد الأحمر بإجراء تبديله الأخير بخروج إسلام محارب ونزول أيمن أشرف في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وانطلق محمد شريف في الدقيقة 77 بهجمة من الناحية اليمنى قبل أن يسقط داخل منطقة الجزاء.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي، على ملعب السلام، في إطار مباريات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري العام في موسمه الجديد 2018-2019، حيث يسعى المارد الأحمر تحقيق الثلاثة نقاط الأولى في الموسم الجديد، من أجل الدفاع عن لقبه مبكرا، خاصة بعد الدفعة المعنوية عقب الفوز على تاون شيب بدوري أبطال أفريقيا، بينما يأمل الإسماعيلي في تحقيق الانتصار على المارد الأحمر والدخول في المنافسة على اللقب منذ البداية.

أخبار متعلقة

ننشر مباريات الأسبوع الأول للدوري الممتاز

ننشر مباريات الأسبوع الأول للدوري الممتاز
ستاد السلام يستضيف مواجهة الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع الأول للدوري

ستاد السلام يستضيف مواجهة الأهلي والإسماعيلي في الأسبوع الأول للدوري

 حكام مباريات الأربعاء في الأسبوع الأول للدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام المباريات التي ستقام غداً (الأربعاء) في الأسبوع الأول لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

قمة الأسبوع الأول للدوري.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

يلتقي النادي الأهلي، اليوم، نظيره الإسماعيلي، على ملعب السلام، في إطار مباريات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري العام في موسمه الجديد 2018-2019.

أخبار قد تعجبك

«الوطن» ترصد ملامح شخصية «أجيرى» القائد الجديد للفراعنة

استطلاع رأى

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • سموحة

    سموحة

  • إنبي

    إنبي

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري المصري
  • بيراميدز

    بيراميدز

الأكثر قراءة

مظاهرات في نادي الزمالك بسبب حبس «أبو طالب»

عاجل| «أجيري» مديرا فنيا للمنتخب 4 سنوات

تعديلات فى الأهلى أمام الدراويش و«كارتيرون» يرفض عودة «إكرامى»
رئيس الزمالك يهاجم اللاعبين.. و«جروس» يرفض العقاب من «أول غلطة»