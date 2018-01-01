80 دقيقة| الأهلي يدفع بأيمن أشرف لادارك التعادل أمام الإسماعيلي

مرت 80 دقيقة من مباراة الأهلي والإسماعيلي، ويتقدم الدراويش بهدف على المارد الأحمر، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب السلام في قمة مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز في موسمه الجديد 2018-2019.

وأجرى النادي الإسماعيلي تبديله الثاني في الدقيقة 73 بنزول محمد الشامي وخروج شكري نجيب من أجل تنشيط الناحية الهجومية للفريق.

كما قام المارد الأحمر بإجراء تبديله الأخير بخروج إسلام محارب ونزول أيمن أشرف في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وانطلق محمد شريف في الدقيقة 77 بهجمة من الناحية اليمنى قبل أن يسقط داخل منطقة الجزاء.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي، على ملعب السلام، في إطار مباريات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري العام في موسمه الجديد 2018-2019، حيث يسعى المارد الأحمر تحقيق الثلاثة نقاط الأولى في الموسم الجديد، من أجل الدفاع عن لقبه مبكرا، خاصة بعد الدفعة المعنوية عقب الفوز على تاون شيب بدوري أبطال أفريقيا، بينما يأمل الإسماعيلي في تحقيق الانتصار على المارد الأحمر والدخول في المنافسة على اللقب منذ البداية.