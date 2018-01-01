بالفيديو| محمد شريف ينقذ الأهلي بتعادل أمام الإسماعيلي في الوقت القاتل

خطف النادي الأهلي تعادلا صعبا من فريق الإسماعيلي بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام في قمة مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز في موسمه الجديد 2018-2019.

جاء هدف الدراويش عن طريق لسعد الجزيري في الدقيقة 55، بعد سلسلة من التمريرات القصيرة على حدود منطقة جزاء الأهلي أمام نظرات لاعبي المارد الأحمر انتهت بتمريرة بينية من نادر رمضان للسعد الجزيري المنطلق داخل منطقة الجزاء، وسدد اللاعب الكرة بلمسة داخل الشباك لحظة الخروج الخاطئ من الحارس محمد الشناوي لتسكن الشباك، قبل أن يدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 94 عن طريق محمد شريف.

بهذه النتيجة حصد النادي الأهلي نقطة من هذه المباراة، كما حصل الإسماعيلي على نقطة واحدة.

بدأ الفريقان المباراة بحذر في بداية اللقاء مع سيطرة نسبية للأهلي بفضل تحركات ناصر ماهر ومحمد هاني من الجانب الأيمن.

وفي الدقيقة السادسة حصل الأهلي على ضربة حرة من الجانب الأيمن لينفذها علي معلول إلا أن رأسية عمرو السولية جاءت فوق مرمى عصام الحضري، وكثرت صافرات الحكم جهاد جريشة في العشر دقائق الأولى محتسبا العديد من الأخطاء على الفريقين.

وأهدر علي معول فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 15 بعد توغله من الجانب الأيسر قبل أن يتألق الحضري أمام الظهير التونسي وينقذ فريقه من الهدف الأول.

وظهر ارتباك لاعبي الإسماعيلي في أول تلت ساعة وسط ضغط من جانب لاعبي المارد الأحمر في منتصف الملعب.

وأرسل ناصر ماهر تمريرة متقنة خلف مدافعي الإسماعيلي لينفرد وليد أزارو بمرمى الدراويش قبل أن يتأخر المهاجم المغربي في التسديد لتصطدم الكرة بمحمود متولي ويخرجها الحضري ببراعة لضربة ركنية.

وظهر ناصر ماهر بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، وكاد أن يسجل الهدف الأول للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إلا أن القائم الأيسر منع المارد الأحمر من التقدم.

وتحصل الإسماعيلي على ضربة حرة في الدقيقة 40 من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن تسديدة حسني عبد ربه مرت بجوار القائم الأيسر.

بدأ الإسماعيلي الشوط الثاني مهاجما، حيث لعب عرضية من الجبهة اليسرى أبعدها دفاع النادي الأهلي إلى وسط الملعب بسهولة في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 47 سدد كريستوفر ميندوجا، لاعب النادي الإسماعيلي كرة من خارج منطقة جزاء النادي الأهلي مرت بلا خطورة تذكر على مرمى الحارس محمد الشناوي.

واحتسب الحكم تسلل على وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي بعد تمريرة متأخرة نوعا ما من إسلام محارب في الدقيقة 49، وشهدت الدقيقة 51 توقف المباراة لإصابة محمد هاشم لاعب الإسماعيلي، وخرج اللاعب لتلقي العلاج.

وافتتح التونسي لسعد الجزيري أهداف المباراة في الدقيقة 54 بعد خطأ دفاعي للاعبي النادي الأهلي لتمر الكرة بجوار محمد الشناوي، حارس الأهلي، وتتهادي داخل المرمى معلنة عن الهداف الأول للإسماعيلي.

وأجرى الأهلي أول تبديلاته في الدقيقة 56 بخروج مؤمن زكريا ونزول محمد شريف، كما خرج محمد هاشم من جانب الإسماعيلي ونزول أحمد أيمن.

انحصر اللعب بين الفريقين في وسط الملعب، ويحاول الأهلي جاهدا ادراك هدف التعادل، حيث يسيطر المارد الأحمر على مجريات اللعب.

وفي الدقيقة 64 حصل الأهلي على ركلة ركنية على يسار مرمى الإسماعيلي، نفذها علي معلول عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس عصام الحضري بكل سهولة بقبضة اليد.

وتوقفت المباراة لإصابة ريتشارد بافور مدافع النادي الإسماعيلي عند الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وأجرى المارد الأحمر تبديله الثاني بنزول مروان محسن بدلا من ناصر ماهر، في الدقيقة 66، من أجل ادارك هدف التعادل.

وشهدت الدقيقة 68 فرصة خطيرة للنادي الأهلي بعد انطلاقة من محمد شريف من الجبهة اليسرى مع ارتباك واضح من مدافعي الإسماعيلي داخل منطقة الجزاء، تهيأت الكرة أمام شريف في واضح سانح تماما للتسديد أمام المرمى لكنه سدد الكرة سهلة جدا في أحضان الحارس عصام الحضري.

وأجرى النادي الإسماعيلي تبديله الثاني في الدقيقة 73 بنزول محمد الشامي وخروج شكري نجيب من أجل تنشيط الناحية الهجومية للفريق.

كما قام المارد الأحمر بإجراء تبديله الأخير بخروج إسلام محارب ونزول أيمن أشرف في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وانطلق محمد شريف في الدقيقة 77 بهجمة من الناحية اليمنى قبل أن يسقط داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 84 حصل الأهلي على ضربة حرة في مكان جيد على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء الإسماعيلي ضد المدافع محمود متولي، ونفذ علي معلول عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها المدافع المتقدم ساليف كوليبالي برأسية غير متقنة لتمر كرته بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس عصام الحضري دون أي خطورة حقيقية.

وأجرى الإسماعيلي آخر تبديلات في الدقيقة 88 بدخول كريم بامبو وخروج لسعد الجزيري، صاحب هدف اللقاء.

واحتسب الحكم 4 دقائق، وتوقفت المباراة في الدقيقة 91 لإصابة محمد شريف لاعب النادي الأهلي بعد اصطدام الكرة بشكل قوي بوجهه.

وفي الدقيقة 94 تمكن محمد شريف من ادارك هدف التعادل بعدما لعب وليد أزارو خلفية مزدوجة اصطدمت بحسني عبدربه لاعب الإسماعيلي لتصل إلى محمد شريف الذي سدد في المرمى.

هدف الأهلي الملغي