«فأل خير».. الأهلي يسير على خطى الموسم الماضي في ضربة البداية

استهل الأهلي مبارياته في الموسم الجديد بالتعادل الإيجابي أمام الإسماعيلي في قمة مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري، ليسير على خطى الموسم الماضي حينما تعادل المارد الأحمر أمام طلائع الجيش في بداية افتتاح البطولة، قبل أن يتوج في النهاية باللقب.

وتعادل الأهلي أمام طلائع الجيش في بداية البطولة بالموسم الماضي بهدف لكل فريق أيضا على ملعب السلام في الموسم الماضي، حينما تقدم الفريق العسكري بركلة جزاء لعاصم صلاح، قبل أن يتعادل المارد الأحمر عن طريق أحمد الشيخ، قبل أن يتوج بلقب البطولة في نهاية الموسم.

واستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بالتعادل الإيجابي بين الأهلي والإسماعيلي بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام في افتتاح الفريقين لمباريتهم بالدوري المصري.