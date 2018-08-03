بالفيديو| «متعب» لجمهور الأهلي: ماحدش يغير مبادئه

حرص عماد متعب، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، على نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» يعلق فيه على قرار اعتزاله كرة القدم.

ودعا «متعب» خلال الفيديو بتمسك جماهير الأهلي بالمبادئ وقال: "أدعوا الجماهير بعدم تغيير مبادئهم".

وشكر «متعب» خلال الفيديو، عائلته وكل جماهير الكرة المصرية وخاصة جماهير النادي الأهلي، التي دعمته وساندته خلال السنوات الماضية منذ بداية مسيرته الاحترافية.

وكتب اللاعب تعليقا على الفيديو: "بشكر الجميع علي الدعم طوال مشواري وفي النهاية الرصيد الحقيقي هو حب الناس وتقديرهم، والحمد الله بعد الاعتزال واضح إن ربنا كرمني جدًا، ماحدش يغير مبادئه".

وكان متعب قد أعلن اعتزاله كرة القدم قبل أيام، خلال أحد اللقاءات التلفزيونية، يعد أكثر من 20 عاما من احترافه كرة القدم، وفضل التوجه إلى تحليل مباريات الدوري، خلال الفترة المقبلة.