عاجل| «بيراميدز» بتشكيل ناري أمام إنبي بقيادة رباعي برازيلي

أعلن البرازيلي ألبرتو فالنتيم، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن تشكيل الفريق لمواجهة نادي إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز، وتقام المباراة على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: عمر جابر - علي جبر - عبد الله البكري - محمد فتحي

الوسط: محمد رزق - أحمد توفيق

الهجوم: رودريجينيو - كينو - كارلوس إدواردو - ريبامار