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15 دقيقة| إنبي يمتص حماس نجوم بيراميدز

اليوم PM 09:21
كتب: حسين غريب
15 دقيقة| إنبي يمتص حماس نجوم بيراميدز

إنبي وبيراميدز

مرت 15 دقيقة من مباراة إنبي وبيراميدز ولا يزال التعادل السلبي سيد الموقف في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وبدأ بيراميدز الدقائق الأولى من المباراة بضغط قوي على إنبي لكن سرعان ما استطاع لاعبو الفري البترولي امتصاص حماسهم بشكل كبير والسيطرة على الكرة.

ولم تشهد الربع ساعة الأولى في المباراة فرص خطيرة على المرميين، فقط لعب حماسي وانحصار الكرة في وسط الملعب، مع بعض السيطرة لإنبي على مجريات اللعب.

وبدأ إنبي اللقاء بتشكيل مكون من، عمرو حسام، وعلي فوزي ورامي صبري وصلاح سليمان وأحمد عبد العزيز، ومحمد أشرف روقه وحمدي فتحي ومحمود قاعود وعبد الرحمن عامر ومحمد بسيوني، وعرفة السيد.

فيما جاء تشكيل بيراميدز المدجج بالنجوم كالتالي.. المهدي سليمان، عمر جابر - علي جبر - عبد الله البكري - محمد فتحي،  محمد رزق - أحمد توفيق، رودريجينيو - كينو - كارلوس إدواردو - ريبامار.

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