أداء ضعيف من إنبي وبيراميدز في شوط أول سلبي

انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي وبيراميدز بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.

بدأ بيراميدز الدقائق الأولى من المباراة بضغط قوي على إنبي لكن سرعان ما استطاع لاعبو الفري البترولي امتصاص حماسهم بشكل كبير والسيطرة على الكرة.

ولم تشهد الربع ساعة الأولى في المباراة فرص خطيرة على المرميين، فقط لعب حماسي وانحصار الكرة في وسط الملعب، مع بعض السيطرة لإنبي على مجريات اللعب.

مع الربع ساعة الثانية بدأ بيراميدز استعادة زمام المبادرة مجددا وبات الأكثر سيطرة على الكرة، فيما اعتمد إنبي على المحاولات من الأطراف عن طريق محمود قاعود وعرفة السيد.

في المقابل رد بيراميدز بانطلاقة قوية من البرازيلي كينو لكن رامي صبري لاعب قلب الدفاع أبعدها.

غلب الحماس بشكل كبير على أداء الفريقين في الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء وغابت الفرص بشكل كبير، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

وبدأ إنبي اللقاء بتشكيل مكون من، عمرو حسام، وعلي فوزي ورامي صبري وصلاح سليمان وأحمد عبد العزيز، ومحمد أشرف روقه وحمدي فتحي ومحمود قاعود وعبد الرحمن عامر ومحمد بسيوني، وعرفة السيد.

فيما جاء تشكيل بيراميدز المدجج بالنجوم كالتالي.. المهدي سليمان، عمر جابر - علي جبر - عبد الله البكري - محمد فتحي، محمد رزق - أحمد توفيق، رودريجينيو - كينو - كارلوس إدواردو - ريبامار.