75 دقيقة| كينو يهدر فرصة خطيرة لبيراميدز وإنبي يرد

مرت 75 دقيقة من مباراة إنبي وبيراميدز ولا يزال التعادل السلبي سيد الموقف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.

واستكمالا للأداء الضعيف وغياب الفرص من الفريقين في الشوط الأول، استمر الحال في الشوط الثاني بعد مرور ربع ساعة.

أجرى مدرب بيراميدز فالنتيم أول تغييرات اللقاء ودفع بمحمد مجدي أفشة على حساب محمد فتحي في الدقيقة 57 لكن لا جديد في اللقاء، فقط انحصار الكرة في وسط الملعب دون خطورة على المرميين.

أهدر البرازيلي كينو أخطر فرص بيراميدز في الدقيقة 62 بعدما سدد الكرة داخل منطقة الجزاء دون مراقبة لكن الكرة مرت فوق العارضة.

بينما رد إنبي بفرصة أخرى خطيرة من رامي صبري أمام المرمى الدقيقة 74 أبعدها الدفاع بأعجوبة من أمام المرمى.

وبدأ إنبي اللقاء بتشكيل مكون من، عمرو حسام، وعلي فوزي ورامي صبري وصلاح سليمان وأحمد عبد العزيز، ومحمد أشرف روقه وحمدي فتحي ومحمود قاعود وعبد الرحمن عامر ومحمد بسيوني، وعرفة السيد.

فيما جاء تشكيل بيراميدز المدجج بالنجوم كالتالي.. المهدي سليمان، عمر جابر - علي جبر - عبد الله البكري - محمد فتحي، محمد رزق - أحمد توفيق، رودريجينيو - كينو - كارلوس إدواردو - ريبامار.